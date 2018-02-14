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Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации

BMW представлен кроссовер X4 второй генерации. Версия стала более легкой, но увеличилась в размерах.

Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации


Авто напоминает BMW X3 текущего года. Машина построена на платформе CLAR. Новая версия потеряет 50 кг. Колесная база расширится на 54 мм. Кроссовер длиннее станет на 81 мм. Показатели аэродинамического сопротивления, несмотря на увеличение размеров, уменьшились на 10%. Подвеска в сравнении с серией X3 получит более жёсткие настройки. Все версии получат систему Dynamic Performance Control. BMW X4 предложат в дизельном и бензиновом вариантах мотора. Заявили 2.0-литровый четырехцилиндровый мотор X4 xDrive 20i на 184 л.с., а также 3.0-литровый шестицилиндровый спортивный мотор X4 M40i на 360 л.с.

Дизельные варианты станут работать с автоматической восьмиступенчатой КП Steptronic, двухлитровым мотором на 190 л.с., трёхлитровым мотором на 260 л.с. BMW X4 официально представят весной текущего года на Женевском автосалоне.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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