Анастасия Волочкова в День всех влюбленных перестала скрывать своего возлюбленного

Анастасия Волочкова в последнее время тщательно скрывала от посторонних глаз приватную жизнь и старалась не распространяться об отношениях с представителями сильной половины. Но в день всех влюбленных балерина сделала исключение и продемонстрировала публике своего возлюбленного.Сегодня самый романтический праздник в году – День святого Валентина. Знаменитости тоже не упускают момента, чтобы поздравить своих любимых, приглашают на свидания и дарят своим половинкам милые презенты.Анастасия Волочкова в этот день решила порадовать своих поклонников и на своей страничке выложила фотоснимок, на котором влюбленные нежно целуют друг друга в губы. И судя по всему, они устроили себе свидание. А под снимком балерина поинтересовалась у пользователей, готовятся ли они к этому празднику и поведала, что она обязательно. А также попросила не злорадствовать, а хотя бы в такой день спокойно порадоваться.О том, что у Анастасия появился избранник было известно перед отдыхом на Мальдивах. Именно тогда появилось первое их совместное фото, но лицо мужчины видно не было.