АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Анастасия Волочкова в День всех влюбленных перестала скрывать своего возлюбленного

Анастасия Волочкова в самый романтический день года перестала скрывать своего возлюбленного.

Анастасия Волочкова в День всех влюбленных перестала скрывать своего возлюбленного


Анастасия Волочкова в последнее время тщательно скрывала от посторонних глаз приватную жизнь и старалась не распространяться об отношениях с представителями сильной половины. Но в день всех влюбленных балерина сделала исключение и продемонстрировала публике своего возлюбленного.

Сегодня самый романтический праздник в году – День святого Валентина. Знаменитости тоже не упускают момента, чтобы поздравить своих любимых, приглашают на свидания и дарят своим половинкам милые презенты.

Анастасия Волочкова в этот день решила порадовать своих поклонников и на своей страничке выложила фотоснимок, на котором влюбленные нежно целуют друг друга в губы. И судя по всему, они устроили себе свидание. А под снимком балерина поинтересовалась у пользователей, готовятся ли они к этому празднику и поведала, что она обязательно. А также попросила не злорадствовать, а хотя бы в такой день спокойно порадоваться.

О том, что у Анастасия появился избранник было известно перед отдыхом на Мальдивах. Именно тогда появилось первое их совместное фото, но лицо мужчины видно не было.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:32
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости