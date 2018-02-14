Алла Пугачева была шокирована внешним видом Юлианны Карауловой и отправила ее к личному стилисту

Исполнительница имела длинные волосы, но на проекте мастера сначала придали им оранжевый оттенок, а потом решили срочно перекрасить участницу в темный каштановый цвет. Он вообще не сочетался с внешностью Юлианны Карауловой, после чего Алла Пугачева не выдержала и поехала вместе с подопечной к личному парикмахеру.Звезда отметила, что тогда была поражена роскошным салоном и профессионализмом человека, сделавшего ей стильную прическу. Она часто рассказывала о таком случае друзьям, а также упомянула о мудрых советах Примадонны, касающихся техники вокала.