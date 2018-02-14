Елена Исинбаева родила сына

В семье известной спортсменки снова пополнение. По сообщениям СМИ, Исинбаева во второй раз стала счастливой мамой.Пока спортсменка и ее муж, Никита Петинов, не оглашают имени наследника. Известно, что для двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом этот ребенок желанный и давно ожидаемый.Елена Исинбаева до лета прошлого года работала в Олимпийском комитете России и в наблюдательном совете РУСАДА. Пост она покинула в связи с невозможностью совмещать должности после уставных изменений.Впервые мамой Елена стала в 2014 году, тогда на свет появилась дочь Ева. В позапрошлом году Исинбаева приняла решение уйти из спорта и посвятить время семье.Также к решению уйти из спорта чемпионку подтолкнул и вердикт о недопуске к Олимпийским играм в Бразилии.