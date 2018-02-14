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Елена Исинбаева родила сына

Елена Исинбаева сообщила СМИ о рождении сына.


Елена Исинбаева родила сына


В семье известной спортсменки снова пополнение. По сообщениям СМИ, Исинбаева во второй раз стала счастливой мамой.

Пока спортсменка и ее муж, Никита Петинов, не оглашают имени наследника. Известно, что для двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом этот ребенок желанный и давно ожидаемый.

Елена Исинбаева до лета прошлого года работала в Олимпийском комитете России и в наблюдательном совете РУСАДА. Пост она покинула в связи с невозможностью совмещать должности после уставных изменений.

Впервые мамой Елена стала в 2014 году, тогда на свет появилась дочь Ева. В позапрошлом году Исинбаева приняла решение уйти из спорта и посвятить время семье.

Также к решению уйти из спорта чемпионку подтолкнул и вердикт о недопуске к Олимпийским играм в Бразилии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 13:42
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