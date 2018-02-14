Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать свои чувства в День святого Валентина
Ведущая в честь Дня святого Валентина опубликовала в Instagram сообщение для подписчиков. Елена Летучая попросила их не скрывать свои чувства и проявить симпатию к близким людям.
Звезда также показала им ролик с валентинками, после чего она пожелала всем фанатам не смущаться и выразить свои эмоции любыми способами. Елена Летучая порекомендовала написать на листке из блокнота теплые слова и передать их своему избраннику, чтобы порадовать его неожиданным сюрпризом.
Поклонники подержали мнение знаменитости, отметив, что лучше раскрыть свой внутренний мир, чем жить с мыслями о возможных изменениях ситуации. Они также захотели попробовать новую идею кумира, потому что многим людям уже надоели стандартные поздравления.
Звезда также показала им ролик с валентинками, после чего она пожелала всем фанатам не смущаться и выразить свои эмоции любыми способами. Елена Летучая порекомендовала написать на листке из блокнота теплые слова и передать их своему избраннику, чтобы порадовать его неожиданным сюрпризом.
Поклонники подержали мнение знаменитости, отметив, что лучше раскрыть свой внутренний мир, чем жить с мыслями о возможных изменениях ситуации. Они также захотели попробовать новую идею кумира, потому что многим людям уже надоели стандартные поздравления.