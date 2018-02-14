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В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3 тысячи долларов

Украинский автолюбитель на продажу выставил необычное спортивное купе, выполненное на основе советского седана версии ВАЗ-2101. Стильный спорткар, оснащённый дверями «крылья чайки» расценивается в 3 000 американских долларов.

В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3 тысячи долларов

Это составляет 174 000 российских рублей. Автором объявления отмечается, что создание спортивного уникального купе на основе «Копейки» стартовало в 1983 году. Мастер в дальнейшем приостанавливал работу над транспортным средством. Примечательным является то, что длина авто достигает 4 200 мм, ширина - 1 650 мм, вес – 990 кг. Самая любопытная особенность версии заключается в необычной самодельной двери «крылья чайки». Кузовные панели для версии созданы из металлолома, металлической черепицы. Доработки авто осуществлялись вручную.

Авто оснащается стандартным для ВАЗ-2101 мотором, позволяющим авто разгонятся до 140 кс/час. Стоимость транспортного средства составляет три тысячи долларов.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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