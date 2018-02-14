Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская зарегистрировали брак без свадьбы

Она отметила, что между творческими людьми всегда была особая связь, так что у родственников никогда не возникало вопросов по поводу отношений пианистки с актером. Сама Виталина Цымбалюк-Романовская появилась в студии, надев атласные брюки с бирюзовым пиджаком и черной водолазкой, а также уверенно отвечала на провокационные вопросы гостей.Экс-супруга рассказала, что не взяла фамилию избранника по его просьбе. Армен Джигарханян хотел видеть в ней самостоятельную личность, и она с уважением отнеслась к такому решению. Сейчас она волнуется за его здоровье, а также не подала документы в суд из-за готовности решить все вопросы путем мирных переговоров.