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Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов на скалах в Индии

NASA получило сообщение от индийских ученых, обнаруживших послания гуманоидов на скалах. Эти рисунки обеспокоили их коллег из агентства, пытающихся разобраться в данном вопросе.

Изображения внеземной жизни постоянно появляются на поверхностях и их количество увеличивается. Пока местные специалисты не могут понять, кто может оставлять их в труднодоступных местах. Они опубликовали фото в сетях, на котором хорошо видны инопланетяне вместе со своими технологиями.

Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов на скалах в Индии


Ученые не сомневаются, что эти послания сохранились тут с древних времен, но они не располагают специальным оборудованием, позволяющим провести нужные исследования. Потому власти страны обратились за помощью к NASA, а также связались со специалистами ISRO, чтобы расшифровать загадочные сообщения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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