Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов на скалах в Индии

Изображения внеземной жизни постоянно появляются на поверхностях и их количество увеличивается. Пока местные специалисты не могут понять, кто может оставлять их в труднодоступных местах. Они опубликовали фото в сетях, на котором хорошо видны инопланетяне вместе со своими технологиями.Ученые не сомневаются, что эти послания сохранились тут с древних времен, но они не располагают специальным оборудованием, позволяющим провести нужные исследования. Потому власти страны обратились за помощью к NASA, а также связались со специалистами ISRO, чтобы расшифровать загадочные сообщения.