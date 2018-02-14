Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов на скалах в Индии
NASA получило сообщение от индийских ученых, обнаруживших послания гуманоидов на скалах. Эти рисунки обеспокоили их коллег из агентства, пытающихся разобраться в данном вопросе.
Изображения внеземной жизни постоянно появляются на поверхностях и их количество увеличивается. Пока местные специалисты не могут понять, кто может оставлять их в труднодоступных местах. Они опубликовали фото в сетях, на котором хорошо видны инопланетяне вместе со своими технологиями.
Ученые не сомневаются, что эти послания сохранились тут с древних времен, но они не располагают специальным оборудованием, позволяющим провести нужные исследования. Потому власти страны обратились за помощью к NASA, а также связались со специалистами ISRO, чтобы расшифровать загадочные сообщения.
Изображения внеземной жизни постоянно появляются на поверхностях и их количество увеличивается. Пока местные специалисты не могут понять, кто может оставлять их в труднодоступных местах. Они опубликовали фото в сетях, на котором хорошо видны инопланетяне вместе со своими технологиями.
Ученые не сомневаются, что эти послания сохранились тут с древних времен, но они не располагают специальным оборудованием, позволяющим провести нужные исследования. Потому власти страны обратились за помощью к NASA, а также связались со специалистами ISRO, чтобы расшифровать загадочные сообщения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30