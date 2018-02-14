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Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить карьеру в 26 лет из-за травмы головы

Полузащитник английского футбольного клуба «Халл Сити» Райан Мэйсон объявил о завершении футбольной карьеры вследствие полученной ранее черепно-мозговой травмы во время очередного матча. Стоит отметить, что на момент окончания профессиональной карьеры футболиста Мэйсону всего 26 лет.

Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить карьеру в 26 лет из-за травмы головы


Данная новость появилась на официальном сайте футбольного клуба. Травма была получена в ходе встречи «Халл Сити» с лондонским «Челси». Так во время подачи в штрафную площадь в рамках верховой борьбы за мяч капитан «аристократов» Гари Кэхилл и Райан Мэйсон столкнулись головами. В конечном счете, второму повезло меньше, поскольку после травмы футболисту провели сложную операцию.

После этого игрок долго восстанавливался и с момента столкновения не играл в футбол. Мэйсон проводил консультации со многими специалистами в области неврологии и нейрохирургии и все посоветовали ему завершить карьеру футболиста, чтобы исключить вероятность появления проблем в дальнейшем.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:50
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