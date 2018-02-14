Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить карьеру в 26 лет из-за травмы головы

Данная новость появилась на официальном сайте футбольного клуба. Травма была получена в ходе встречи «Халл Сити» с лондонским «Челси». Так во время подачи в штрафную площадь в рамках верховой борьбы за мяч капитан «аристократов» Гари Кэхилл и Райан Мэйсон столкнулись головами. В конечном счете, второму повезло меньше, поскольку после травмы футболисту провели сложную операцию.После этого игрок долго восстанавливался и с момента столкновения не играл в футбол. Мэйсон проводил консультации со многими специалистами в области неврологии и нейрохирургии и все посоветовали ему завершить карьеру футболиста, чтобы исключить вероятность появления проблем в дальнейшем.