Ученые: Послания пришельцев опасны для человечества из-за скрытых вирусов

Они не сомневаются, что внеземные гости пытаются выйти на контакт с землянами, а потому их сигналы из далекого космоса могут быть зафиксированы современным оборудованием. Однако во Вселенной скрываются существа, враждебно относящиеся к нашей планете, которые могут использовать такие способы, чтобы навредить ее жителям.В процессе исследования ученые могут не заметить скрытую угрозу, способную быстро распространиться в сетях и нарушить общественный порядок. Информация способна деморализовать население, вызвав у него панику и стать причиной массовых конфликтов.