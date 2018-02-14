Ученые: Послания пришельцев опасны для человечества из-за скрытых вирусов
Американские и немецкие ученые сообщили СМИ, что послания пришельцев опасны для человечества из-за скрытых вирусов. Потому их стоит сразу уничтожать без дальнейшей расшифровки.
Они не сомневаются, что внеземные гости пытаются выйти на контакт с землянами, а потому их сигналы из далекого космоса могут быть зафиксированы современным оборудованием. Однако во Вселенной скрываются существа, враждебно относящиеся к нашей планете, которые могут использовать такие способы, чтобы навредить ее жителям.
В процессе исследования ученые могут не заметить скрытую угрозу, способную быстро распространиться в сетях и нарушить общественный порядок. Информация способна деморализовать население, вызвав у него панику и стать причиной массовых конфликтов.
Они не сомневаются, что внеземные гости пытаются выйти на контакт с землянами, а потому их сигналы из далекого космоса могут быть зафиксированы современным оборудованием. Однако во Вселенной скрываются существа, враждебно относящиеся к нашей планете, которые могут использовать такие способы, чтобы навредить ее жителям.
В процессе исследования ученые могут не заметить скрытую угрозу, способную быстро распространиться в сетях и нарушить общественный порядок. Информация способна деморализовать население, вызвав у него панику и стать причиной массовых конфликтов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40