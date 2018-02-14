Эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы РФ

При этом на последних местах этого рейтинга разместятся Тыва и Ингушетия. Для максимального соответствия действительности рейтинга российских регионов по качеству жизни, эксперты учитывали свыше 70 различных показателей, включая: условия для малого бизнеса, развитость инфраструктуры, экологические и климатические особенности, образование, здравоохранение, безопасность, типичные жилищные условия, условия на рынке труда, уровень доходов и т.д.Эти данные получены из следующих источников: Центробанк, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Росстат и прочих. Помимо лидеров рейтинга очень высокое качество жизни зафиксировали в Татарстане, Белгородской обл., Краснодарском крае. Имеется информация, что качество жизни растёт стремительными темпами в Крыму и Чечне.