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Эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы РФ

Если сформировать ТОП регионов РФ по качеству жизни, предсказуемо его лидерами станут Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье.

Эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы РФ

При этом на последних местах этого рейтинга разместятся Тыва и Ингушетия. Для максимального соответствия действительности рейтинга российских регионов по качеству жизни, эксперты учитывали свыше 70 различных показателей, включая: условия для малого бизнеса, развитость инфраструктуры, экологические и климатические особенности, образование, здравоохранение, безопасность, типичные жилищные условия, условия на рынке труда, уровень доходов и т.д.

Эти данные получены из следующих источников: Центробанк, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Росстат и прочих. Помимо лидеров рейтинга очень высокое качество жизни зафиксировали в Татарстане, Белгородской обл., Краснодарском крае. Имеется информация, что качество жизни растёт стремительными темпами в Крыму и Чечне.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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