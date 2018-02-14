Новый Nissan Altima 2019 презентуют на автосалоне в Нью-Йорке

О новом автомобиле Nissan Altima 2019 года в настоящее время практически ничего не известно. В свою очередь эксперты предполагают, что новинка будет построена по мотивам концепта Nissan Vmotion 2.0.Не так давно тестовый прототип нового Nissan Altima 2019 фотошпионы засняли во время тестирования на дорогах Сан-Франциско. Автомобиль вывели на дорожные тесты в плотном камуфляжном покрытии. При этом специалисты заметили, что передняя часть кузова получила новый довольно смелый дизайн. К тому же у автомобиля покатая крыша и имеются некоторые сходства с рестайлинговой версией Nissan Maxima.Предполагается, что под капотом Nissan Altima будет установлен 4-цилиндровый атмосферный двигатель объёмом 2,5 литра производительностью 200 лошадиных сил. Возможно в моторную гамму также войдёт модернизированный безнаддувной агрегат V6 объёмом 3,5 литра мощностью 290 лошадиных сил.