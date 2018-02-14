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Новый Nissan Altima 2019 презентуют на автосалоне в Нью-Йорке

Компания Nissan на автосалоне в Нью-Йорке представит широкой публике автомобиль Nissan Altima 2019 года. Новый автомобиль будет оснащён более качественными материалами отделки и получит новую мультимедийную систему.

Новый Nissan Altima 2019 презентуют на автосалоне в Нью-Йорке


О новом автомобиле Nissan Altima 2019 года в настоящее время практически ничего не известно. В свою очередь эксперты предполагают, что новинка будет построена по мотивам концепта Nissan Vmotion 2.0.

Не так давно тестовый прототип нового Nissan Altima 2019 фотошпионы засняли во время тестирования на дорогах Сан-Франциско. Автомобиль вывели на дорожные тесты в плотном камуфляжном покрытии. При этом специалисты заметили, что передняя часть кузова получила новый довольно смелый дизайн. К тому же у автомобиля покатая крыша и имеются некоторые сходства с рестайлинговой версией Nissan Maxima.

Предполагается, что под капотом Nissan Altima будет установлен 4-цилиндровый атмосферный двигатель объёмом 2,5 литра производительностью 200 лошадиных сил. Возможно в моторную гамму также войдёт модернизированный безнаддувной агрегат V6 объёмом 3,5 литра мощностью 290 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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