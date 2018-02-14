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В Дании 13 февраля скончался принц-консорт Хенрик

В Дании 13 февраля из-за болезни ушёл из жизни супруг королевы Mаргрет второй - принц-консорт Хенрик. Это сообщение появилось на сайте королевской семьи.

В Дании 13 февраля скончался принц-консорт Хенрик

Несколько месяцев назад датский принц Хенрик из-за плохого самочувствия прервал поездку в Египет. В больнице у него доктора обнаружили доброкачественную опухоль, которая была благополучно удалена. Неделю назад врачи выписали пациента, однако восстановительное лечение продолжалось в амбулаторных условиях.

13 февраля в 23:18 восьмидесятитрёхлетний Хенрик скончался во сне. Возле принца в последние его минуты жизни находились два сына и жена. Хенрик и Маргрете прожили вместе 51 год. У них родились два сына - принц Иоахим и наследный принц Фредерик. Королевский духовник сказал, что смерть принца была легкой, так как он был добропорядочный человек, который соблюдал библейские заповеди. В датском королевстве, по традиции, объявлен по усопшему принцу однодневный траур.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:10
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