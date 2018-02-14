Москва стала 27-й в рейтинге городов мира по росту цен на массовое жилье

В Москве продолжается бум на строительство бюджетного жилья, когда строители экономят на каждой стадии строительства, стремясь обеспечить свою прибыль. В результате, столица России вошла в третью десятку стран, где такого уровня жилье существенно подорожало. Например, стоимость дешевых квартир возросла на 2,3% – до $2,5 тысяч за м2.Китайцы в этом сегменте рынка опережают все страны, где стоимость квадратного метра колеблется от 1,8 тыс, до $5,8 тысяч. Среди таких городов с новостройками: Шанхай, Тяньцзин, Ухань. Одновременно в Москве снизились цены на вип-жильё - на 6,7%, почти до $11,31 тыс. за м2. .