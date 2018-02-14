Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Порошенко и Путина

В администрации президента Украины сообщили, что украинский президент провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации для активизации освобождений украинских военных заложников непосредственно на оккупированных территориях, обмена пленных пограничников. Главы соседних государств также обсудили повестку дня встречи действующих министров иностранных дел государств нормандской четверки. Данную встречу ранее запланировали в Мюнхене на 16 февраля. Этот телефонный разговор проводился в координации с определёнными европейскими партнерами в рамках нормандского формата и американских союзников.Инициаторами такой беседы выступила в данном случае украинская сторона. Поводом послужила третья годовщина заключения 2-ых минских договоренностей.