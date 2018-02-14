Украинский умелец продает самодельный спорткар на базе ВАЗ-2101 с дверями «крылья чайки»
Украинский изобретатель собственноручно создал из советского автомобиля ВАЗ-2101 спортивное купе. Что интересно, кузов автомобиля сделан из метоллочерепицы и металлолома. Свой самодельный спорткар украинец хочет продать за 3 000 долларов.
По словам автора уникального автомобиля, над проектом он начал работать ещё в 1983 году. После ряда доработок вес советского седана составил 990 кг, при этом его длина равна 4 200 мм, а ширина 1 650 мм.
Спортивную «Копейку» украинский изобретатель оснастил стильными распашными дверями в виде «крыльев чайки». Обычно такие двери можно увидеть у автомобилей бренда Lamborghini или у американского электрокара Tesla Model X.
По словам изобретателя, большинство кузовных панелей выполнены из металлолома и старой металлочерепицы, если применять в конструкции более современные материалы, то вес автомобиля был бы значительно меньше. В качестве силовой установки самодельного спорткара выступает «вазовский» двигатель, максимальная скорость которого составляет 140 км/час.
По словам автора уникального автомобиля, над проектом он начал работать ещё в 1983 году. После ряда доработок вес советского седана составил 990 кг, при этом его длина равна 4 200 мм, а ширина 1 650 мм.
Спортивную «Копейку» украинский изобретатель оснастил стильными распашными дверями в виде «крыльев чайки». Обычно такие двери можно увидеть у автомобилей бренда Lamborghini или у американского электрокара Tesla Model X.
По словам изобретателя, большинство кузовных панелей выполнены из металлолома и старой металлочерепицы, если применять в конструкции более современные материалы, то вес автомобиля был бы значительно меньше. В качестве силовой установки самодельного спорткара выступает «вазовский» двигатель, максимальная скорость которого составляет 140 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:30