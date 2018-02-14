Украинский умелец продает самодельный спорткар на базе ВАЗ-2101 с дверями «крылья чайки»

По словам автора уникального автомобиля, над проектом он начал работать ещё в 1983 году. После ряда доработок вес советского седана составил 990 кг, при этом его длина равна 4 200 мм, а ширина 1 650 мм.Спортивную «Копейку» украинский изобретатель оснастил стильными распашными дверями в виде «крыльев чайки». Обычно такие двери можно увидеть у автомобилей бренда Lamborghini или у американского электрокара Tesla Model X.По словам изобретателя, большинство кузовных панелей выполнены из металлолома и старой металлочерепицы, если применять в конструкции более современные материалы, то вес автомобиля был бы значительно меньше. В качестве силовой установки самодельного спорткара выступает «вазовский» двигатель, максимальная скорость которого составляет 140 км/час.