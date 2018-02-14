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Риелторы назвали стоимость самой дорогой квартиры в Москве - 3,61 млрд рублей

Наиболее дорогую квартиру в Москве уже 2-й год никак не могут продать. По оценке риэлтеров она стоит 3,61 млрд рублей, что на 3% меньше, чем год назад.

Почти 3,61 млрд рублей стоит квартира в столице России, которая признана риэлторами наиболее дорогой. Она расположена в гостинице "Москва" и ее признали самой дорогостоящей. Однако из-за экономического кризиса и она существенно подешевела - примерно на 120 млн рублей. Однако из-за снижения спроса на дорогую недвижимость, ее никак не могут продать уже второй год подряд.

Риелторы назвали стоимость самой дорогой квартиры в Москве - 3,61 млрд рублей


Площадь ее составляет 1200 метров квадратных метров и она расположена в нескольких уровнях на верхнем этаже здания. Как утверждают специалисты рынка, в настоящее время наиболее востребованы бюджетные варианты жилищ небольшой площади. При этом рынок элитной недвижимости сократился на 3% и эта тенденция сохраняется.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:15
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