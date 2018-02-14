В американском городе Эйвоне мост может переместить человека в иное измерение

Сооружение строили в 1906 г, но во время работ один человек упал в цемент и утонул, а его коллеги решили не вытаскивать тело, а просто замуровать его в опору. Сейчас фантом строителя появляется перед идущим поездом, а также рядом слышится плач женщины, погибшей в этом месте вместе с ребенком. Машинисты всегда дают громкие сигналы, чтобы души мертвых не могли навредить живым людям.Однако мост действительно становится проводником в параллельный мир один раз, когда над ним начинается сильная гроза и льет дождь. До сих пор никто не нашел 13-летнюю девочку, убежавшую из дома в это время, а также неизвестно, когда точно была открыта конструкция. Потому любая поездка ночью в непогоду под аркой может стать последней для пленников другого мира, из которого никто не вернулся назад.