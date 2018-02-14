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Аналитики: США станет лидером поставок углеводородов к концу 2018

К концу 2018 года американские нефте- и газодобытчики могут опередить по объемам экспорта Россию. Ранее США вышли на 2-е место в мире по этому показателю, опередив Саудовскую Аравию.

В 2017 году США вышли на второе место в мире по добыче углеводородов. Теперь они отстают только от России, опережая Саудовскую Аравию. Для того, чтобы продолжить свою экспансию, они стремятся вытеснить с рынка Европы Россию и продолжили борьбу за рынок КНР. В Поднебесную они поставляют до 400 тыс. баррелей в месяц, постоянно наращивая объемы, тогда как поставки из России составляют 1,2 млн баррелей.

Аналитики: США станет лидером поставок углеводородов к концу 2018


При этом и поставки газа после усовершенствования добычи на сланцевых месторождений в США растут, а новая технология получения и переработки сжиженного газа позволила его грузить на морские суда. Теперь американцы поставляют сжиженный газ и в Китай, постепенно догоняя российских монополистов. При этом, "Сила Сибири" строится только усилиями России, когда невозможно получить кредитные средства на Западе и потому его прокладка происходит за счет средств национального бюджета.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:05
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