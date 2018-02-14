Британец запечатлел на видео проделки полтергейста в шкафу

Мужчина имеет трех детей, но этот незримый гость обожает ночью устраивать перевороты внутри мебели и разбрасывать одежду, а дальше начинает стучать в двери, открывая их на глазах у испуганных людей. Тогда он вместе с супругой и дочкой был в спальне и заметил такие движения, но включив свет, никого не обнаружил.Пользователи сетей отметили, что с таким существом из иного мира сталкиваются многие люди. Лучше всего попытаться с ним подружиться и иметь защитника от воров и прочих бед. Прогнать полтергейста не всегда удается, так что стоит попробовать уладить проблему мирным путем.