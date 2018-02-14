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Анастасия Костенко не уводила Тарасова от Бузовой

Мегапопулярная сегодня певица и ведущая Ольга Бузова часто говорила, что в её разводе виновата Анастасия Костенко.

Ольга уверена, что модель закрутила роман с футболистом, когда он еще был женат.

Анастасия Костенко не уводила Тарасова от Бузовой

Однако, оказалось, что всё несколько иначе. Выяснилось, что Дмитрий и Анастасия вместе вовсе не так давно, как предполагает Ольга. Молодые люди познакомились в ресторане в декабре 2016 года.

Спортсмен увидел красивую девушку и подошел познакомиться. Настя, зная, что он женат, дала мужчине отпор. Но Тарасов так и не выбросил красивую девушку из головы. Позже он написал Костенко в Инстаграме и рассказал, что его отношения с Бузовой уже закончились и они собирается развестись.

Напомним, развод Тарасова и Бузовой состоялся 30 декабря 2016 года.

Так Дмитрий смог завоевать Анастасию и теперь об их отношениях говорит весь российский бомонд.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:34
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