Анастасия Костенко не уводила Тарасова от Бузовой

Ольга уверена, что модель закрутила роман с футболистом, когда он еще был женат.Однако, оказалось, что всё несколько иначе. Выяснилось, что Дмитрий и Анастасия вместе вовсе не так давно, как предполагает Ольга. Молодые люди познакомились в ресторане в декабре 2016 года.Спортсмен увидел красивую девушку и подошел познакомиться. Настя, зная, что он женат, дала мужчине отпор. Но Тарасов так и не выбросил красивую девушку из головы. Позже он написал Костенко в Инстаграме и рассказал, что его отношения с Бузовой уже закончились и они собирается развестись.Напомним, развод Тарасова и Бузовой состоялся 30 декабря 2016 года.Так Дмитрий смог завоевать Анастасию и теперь об их отношениях говорит весь российский бомонд.