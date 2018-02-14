Поклонники раскритиковали Викторию Дайнеко за лишний вес из-за полноты ног

Подписчики откровенно написали, что такой стиль одежды не подходит звезде, потому что показывает все ее недостатки. Многие люди обратили внимание на некрасивую форму колен, назвав фото неудачным. Они посоветовали Виктории Дайнеко срочно заняться спортом, чтобы привести себя в форму, приведя примеры из жизни ее коллег.Пользователи сетей тоже не заметили, чтобы артистка показывала свои достижения в спортзале, хотя, по мнению многих людей, она должна выглядеть идеально на сцене и обычной обстановке. В других сюжетах фанаты не замечали недостатков фигуры кумира, но были недовольны ее пугающим образом.