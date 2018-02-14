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Ferrari анонсировала «заряженную» модификацию спорткара 488 GTB

Компания Ferrari опубликовала тизеры хардкорной модификации спорткара 488 GTB. Тизеры нового автомобиля появились на официальной станице бренда в Facebook.

Ferrari анонсировала «заряженную» модификацию спорткара 488 GTB


Под капотом Ferrari 488 GTB установлен модернизированный двигатель V8 объёмом 3,9 литра, который будет создан на основе гоночной версии. В частности, агрегату увеличат турбины, в результате чего производительность возрастёт до 700 лошадиных сил.

Для снижения массы спорткара разработчики намерены применить в конструкции детали из карбона. К тому же автомобиль получит тонкие ветровые стёкла, новый кузовной обвес и карбон-керамические тормоза.

Официальная презентация спорткара Ferrari 488 GTB ожидается на автосалоне в марте текущего года. Стоимость автомобиля составит примерно 250 000 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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