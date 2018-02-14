Минприроды: Арктику могут использовать только для СПГ-проектов

Новая инициатива Минприроды и Минэнерго позволит уйти от зависимости нефтедобытчиков от трубопроводного транспорта. Для того, чтобы этого добиться, при добыче на новых месторождениях - часть ресурсов будет направляться для расширения поставок сжиженного газа. Это позволит его перевозить в любую точку планеты на специальных судах, в том числе и по Северному морскому пути. В этом случае приоритет будет отдаваться внедрению отечественных технологий.Эта инициатива выгодна НОВАТЭКу,считают эксперты рынка углеводородов, однако она не выгодна российским монополистам в лице «Роснефти» и «Газпрома». Именно эти две компании используют для перекачки газа и нефти устаревшие технологии по транспортной системе, которая была построена в основном при Советском Союзе.