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Минприроды: Арктику могут использовать только для СПГ-проектов

Минприроды, поддержанное Минэнерго, предлагает в Арктике для новых месторождений установить дополнительные правила. По ним часть ресурсов должна быть направлена на производство сжиженного газа.

Новая инициатива Минприроды и Минэнерго позволит уйти от зависимости нефтедобытчиков от трубопроводного транспорта. Для того, чтобы этого добиться, при добыче на новых месторождениях - часть ресурсов будет направляться для расширения поставок сжиженного газа. Это позволит его перевозить в любую точку планеты на специальных судах, в том числе и по Северному морскому пути. В этом случае приоритет будет отдаваться внедрению отечественных технологий.

Минприроды: Арктику могут использовать только для СПГ-проектов


Эта инициатива выгодна НОВАТЭКу,считают эксперты рынка углеводородов, однако она не выгодна российским монополистам в лице «Роснефти» и «Газпрома». Именно эти две компании используют для перекачки газа и нефти устаревшие технологии по транспортной системе, которая была построена в основном при Советском Союзе.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 08:45
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