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Эксперты: Главный риск для финсистемы России - рост долгов

Наталья Порохова, глава группы исследований и прогнозирования (в АКРА) пояснила риски постоянного снижения кредитной ставки. По ее словам:«Низкие ставки стимулируют наращивать долг», создавая иллюзию у заемщиков благополучия финансовой сферы. При этом фундаментальные риски остаются и в первую очередь - падение цен на нефть.

Аналитики финансового рынка предупреждают, что постепенное снижение Центробанком процентной ставки, жесткая регуляторная политика приведут к росту долговых обязательств. Они считают, что в условиях стагнации экономики, снижения промпроизводства, роста безработицы и существенного снижения покупательной способности населения приводит к взрывному росту кредитования населения.

Эксперты: Главный риск для финсистемы России - рост долгов


Одновременно экономика накачивается дешевыми деньгами, которые в условиях неэффективного управления (по словам Германа Грефа, главы "Сбербанка") бесследно исчезают или используются крайне не эффективно. В подтверждение этого, Росстат привел данные в конце 2017 года, млн, что просроченные долговые обязательства населения превысили триллион рублей, а из 9 млн активных россиян-заемщиков, 7 млн уже перекредитованы.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 08:35
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