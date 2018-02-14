Эксперты: Главный риск для финсистемы России - рост долгов

Аналитики финансового рынка предупреждают, что постепенное снижение Центробанком процентной ставки, жесткая регуляторная политика приведут к росту долговых обязательств. Они считают, что в условиях стагнации экономики, снижения промпроизводства, роста безработицы и существенного снижения покупательной способности населения приводит к взрывному росту кредитования населения.Одновременно экономика накачивается дешевыми деньгами, которые в условиях неэффективного управления (по словам Германа Грефа, главы "Сбербанка") бесследно исчезают или используются крайне не эффективно. В подтверждение этого, Росстат привел данные в конце 2017 года, млн, что просроченные долговые обязательства населения превысили триллион рублей, а из 9 млн активных россиян-заемщиков, 7 млн уже перекредитованы.