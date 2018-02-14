Maserati готовит к премьере «заряженный» кроссовер Levante GTS

Предполагается, что под капотом Maserati Levante GTS будет установлен двигатель V8 объёмом 3,8 литра производительностью 530 лошадиных сил. С таким агрегатом новый кроссовер составит конкуренцию таким моделям, как Porsche Cayenne Turbo и с Range Rover Velar SVR, который ещё только готовят к производству.«Заряженная» версия Maserati Levante получила перенастроенную подвеску, более агрессивный аэродинамический обвес и салон, оформленный в спортивном стиле.Актуальная версия кроссовера Maserati Levante доступна дизельным турбомотором V6 производительностью 250 и 275 лошадиных сил. Также автомобиль комплектуется бензиновым агрегатом V6 с турбонаддувом мощностью 350 и 430 «лошадей». В России Maserati Levante доступен от 5 400 000 рублей.