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Maserati готовит к премьере «заряженный» кроссовер Levante GTS

Итальянская компания Maserati летом нынешнего года планирует представить новый «заряженный» кроссовер Levante. Накануне в сеть выложили шпионские снимки автомобиля Maserati Levante, а также была обнародована некоторая информация о новинке.

Maserati готовит к премьере «заряженный» кроссовер Levante GTS


Предполагается, что под капотом Maserati Levante GTS будет установлен двигатель V8 объёмом 3,8 литра производительностью 530 лошадиных сил. С таким агрегатом новый кроссовер составит конкуренцию таким моделям, как Porsche Cayenne Turbo и с Range Rover Velar SVR, который ещё только готовят к производству.

«Заряженная» версия Maserati Levante получила перенастроенную подвеску, более агрессивный аэродинамический обвес и салон, оформленный в спортивном стиле.

Актуальная версия кроссовера Maserati Levante доступна дизельным турбомотором V6 производительностью 250 и 275 лошадиных сил. Также автомобиль комплектуется бензиновым агрегатом V6 с турбонаддувом мощностью 350 и 430 «лошадей». В России Maserati Levante доступен от 5 400 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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