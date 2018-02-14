Саймон Марданшин прилетел на Поляну и набросился на Марго Овсянникову

Пока не совсем ясно, с какой именно целью Саймон покинул "Остров любви". Впрочем, если судить по поведению парня, то сделал он это, чтобы встретиться с бывшей возлюбленной и выяснить отношения с ней. Как только Марданшин оказался в столичном периметре, его сразу же пришлось успокаивать, потому что молодой человек немедленно ринулся к Марго и стал ругаться.Во время очередной ссоры уже бывших возлюбленных, не единожды расстававшихся и возобновлявших отношения ранее, другим участникам реалити-шоу пришлось беседовать со взбесившимся атлетом, намеревавшимся, как показалось свидетелям того происшествия, наброситься на свою экс-пассию.Организаторы уже отправили Овсянникову на Сейшельские острова, побоявшись, видимо, что Марданшин всё-таки закончит начатое.Есть мнение, что Саймона доставили в Москву, чтобы проверить на детекторе. Как известно, многие фолловеры давно хотят узнать, а не обманывает ли он зрителей и Овсянникову сам.