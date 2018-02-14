АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Саймон Марданшин прилетел на Поляну и набросился на Марго Овсянникову

Саймон Марданшин, прилетевший на Поляну в Москву, накинулся на Марго Овсянникову, с которой расстался на днях из-за результатов детектора лжи, подтвердивших, что девушка действительно занималась эскортом.

Пока не совсем ясно, с какой именно целью Саймон покинул "Остров любви". Впрочем, если судить по поведению парня, то сделал он это, чтобы встретиться с бывшей возлюбленной и выяснить отношения с ней. Как только Марданшин оказался в столичном периметре, его сразу же пришлось успокаивать, потому что молодой человек немедленно ринулся к Марго и стал ругаться.

Саймон Марданшин прилетел на Поляну и набросился на Марго Овсянникову

Во время очередной ссоры уже бывших возлюбленных, не единожды расстававшихся и возобновлявших отношения ранее, другим участникам реалити-шоу пришлось беседовать со взбесившимся атлетом, намеревавшимся, как показалось свидетелям того происшествия, наброситься на свою экс-пассию.

Организаторы уже отправили Овсянникову на Сейшельские острова, побоявшись, видимо, что Марданшин всё-таки закончит начатое.

Есть мнение, что Саймона доставили в Москву, чтобы проверить на детекторе. Как известно, многие фолловеры давно хотят узнать, а не обманывает ли он зрителей и Овсянникову сам.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости