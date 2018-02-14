Дмитрий Дмитренко взбесил хейтеров своей несерьёзностью

Дмитренко, напомним, недавно прошёл полиграф, так как и зрители, и организаторы хотели узнать правду о его похождениях. При этом жена парня в этой правде, кажется, не очень-то нуждалась. Детектор обмана показал, что молодой человек изменял Ольге, причём не раз. Рапунцель сильно расплакалась, как и Дмитрий, но потом фолловеры поразились, потому что мужчина резко перестал ощущать всю серьёзность ситуации.В данный момент Дмитрий то и дело говорит, что у них с Ольгой всё хорошо. Фанаты очень рады за пару, однако даже для них такое поведение телезвезды кажется непонятным, ведь на самом деле супруги переживают отвратительные времена, и многие другие на их месте, наверное, давно бы уже расстались.Видимо, не просто так Ольга всегда говорила, что отношения с Дмитрием ей удалось сохранить только с помощью искренних чувств и умения идти вперёд сквозь любые преграды. Девушка как-то даже сравнила их любовную историю с фильмом "Любовь и голуби".