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Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон покинут "Дом-2" и оставят дочку на проекте

Звёзды проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон покинут периметр на некоторое время, чтобы выполнить специальное задание организаторов, в связи с чем за их дочкой Бетти будет присматривать её бабушка Марина Тристановна, уже покинувшая Таиланд, где отдыхала с возлюбленным.

Ранее стало известно об отбытии Марины в Москву. При этом многие не поняли, почему женщина возвращается на Поляну так рано. Теперь ясно, что руководство предложило её дочери и зятю немного поработать, а ребёнка оставить с кем-то нужно.

Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон покинут "Дом-2" и оставят дочку на проекте

Что касается специального проектного задания, о нём пока ничего не известно. Не решились супруги поведать и о сроках его выполнения. Впрочем, пара уверяет, что в грядущих делах есть глубинный смысл.

Фолловеры уже предположили, что Валерий и Тата вернутся на телестройку очень скоро, потому что Бетти пока слишком мала, чтобы расставаться с родителями надолго, да и мать отпрыска то и дело говорит, что не сможет находиться без ребёнка и нескольких дней.

Некоторые зрители уверены, что Тате опять предложили поработать ведущей на Сейшельских островах, только на этот раз она не отказалась, и даже прихватила для этого непростого дела супруга.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:50
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