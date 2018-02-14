Зрители уверены, что Алексей Купин должен бросить Майю Донцову ради Елены Хроминой

История, связанная с тремя участниками "Дома-2", началась, когда Андрей Денисов поведал Донцовой о неприятных слухах. В частности, экс-парень Марии Кохно попытался открыть глаза дочери Ирины Михайловны на то, что Алексей спит с Еленой. Майя сразу не поверила и не стала устраивать сцену, после чего Купин и вовсе опроверг всё, что говорил их коллега по периметру.Впрочем, фолловеры, давно призывающие Алексей расстаться с Майей, уверены, что теперь у него есть прекрасный повод сделать это. У самого Купина, конечно, желания такого нет, если верить его словам, но поклонники уверены, что между ним и Хроминой есть не только дружба, но и чувства.В последнее время Майя и Алексей никак не могут найти компромисс в своих отношениях. По слухам, возлюбленные планируют расставание. К слову, самые ярые фанаты пары не сомневаются, что Донцова и Купин станут победителями "Свадьбы на миллион".