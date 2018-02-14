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Зрители уверены, что Алексей Купин должен бросить Майю Донцову ради Елены Хроминой

Зрители, которым Алексей Купин давно уже сказал, что с Еленой Хроминой его связывает только хорошая дружба, всё равно не верят, а те, которые верят, всё-таки хотят посмотреть на молодого человека в паре со скандальной блондинкой и призывают его бросить Майю Донцову.

История, связанная с тремя участниками "Дома-2", началась, когда Андрей Денисов поведал Донцовой о неприятных слухах. В частности, экс-парень Марии Кохно попытался открыть глаза дочери Ирины Михайловны на то, что Алексей спит с Еленой. Майя сразу не поверила и не стала устраивать сцену, после чего Купин и вовсе опроверг всё, что говорил их коллега по периметру.

Зрители уверены, что Алексей Купин должен бросить Майю Донцову ради Елены Хроминой

Впрочем, фолловеры, давно призывающие Алексей расстаться с Майей, уверены, что теперь у него есть прекрасный повод сделать это. У самого Купина, конечно, желания такого нет, если верить его словам, но поклонники уверены, что между ним и Хроминой есть не только дружба, но и чувства.

Зрители уверены, что Алексей Купин должен бросить Майю Донцову ради Елены Хроминой

В последнее время Майя и Алексей никак не могут найти компромисс в своих отношениях. По слухам, возлюбленные планируют расставание. К слову, самые ярые фанаты пары не сомневаются, что Донцова и Купин станут победителями "Свадьбы на миллион".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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