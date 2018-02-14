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Зрителям кажется, что Александра Шева забыла Арая Чобаняна

Александра Шева из "Дома-2", не так давно разлучившаяся с Араем Чобаняном, которого изгнали по известным только организаторам причинам, решила забыть об этом парне и начать искать нового кавалера на "Острове любви".

Как можно заметить из эфиров, Шева неплохо проводит время под солнцем на песке, и совсем, считают зрители, не скучает по Чобаняну. Впрочем, и загорелый красавец хорошо себя чувствует: молодой человек перестал искать квартиру для себя и Александры, а также стал делать весёлые селфи. Не так уж и сложно догадаться, что у него всё хорошо.

Зрителям кажется, что Александра Шева забыла Арая Чобаняна

Арай, напомним, оставил периметр совершенно неожиданно. При этом предварительной причиной такого разворота стал кот Барсук, им парень вытер зеркало. Потом стало известно, что и родители Чобаняна, не желающие видеть сына на реалити-шоу, могут быть замешаны в этом.

Изначально предполагалось, что Арай вернётся, чтобы забрать с проекта и Александру, но сперва молодой человек хотел снять квартиру. Данная затея не была воплощена в жизнь, потому что Шеву внезапно отправили на Сейшельские острова, где девушка находится и по сей день. Арай проживает сейчас в Москве.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
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