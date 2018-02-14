Зрителям кажется, что Александра Шева забыла Арая Чобаняна

Как можно заметить из эфиров, Шева неплохо проводит время под солнцем на песке, и совсем, считают зрители, не скучает по Чобаняну. Впрочем, и загорелый красавец хорошо себя чувствует: молодой человек перестал искать квартиру для себя и Александры, а также стал делать весёлые селфи. Не так уж и сложно догадаться, что у него всё хорошо.Арай, напомним, оставил периметр совершенно неожиданно. При этом предварительной причиной такого разворота стал кот Барсук, им парень вытер зеркало. Потом стало известно, что и родители Чобаняна, не желающие видеть сына на реалити-шоу, могут быть замешаны в этом.Изначально предполагалось, что Арай вернётся, чтобы забрать с проекта и Александру, но сперва молодой человек хотел снять квартиру. Данная затея не была воплощена в жизнь, потому что Шеву внезапно отправили на Сейшельские острова, где девушка находится и по сей день. Арай проживает сейчас в Москве.