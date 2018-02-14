АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Алёна Савкина собирается доказать, что не снималась в фильмах для взрослых

Новенькая участница "Дома-2" Алёна Савкина, приходящаяся сестрой Ольге Рапунцель, заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи, чтобы окончательно доказать, что она никогда не снималась в фильмах для взрослых.

Савкина на днях появилась на проекте. Изначально девушка планировала лишь помочь беременной Рапунцель в быту, но потом влюбилась в Илью Яббарова. И тут же у неё появились проблемы: и Ольга, и её муж Дмитрий Дмитренко негативно отнеслись к выбору Алёны. Кроме того, вскоре оказалось, что чёрная полоса Савкиной на проекте только началась - стали поговаривать, что 21-летняя красотка снималась в фильмах для взрослых.

Алёна Савкина собирается доказать, что не снималась в фильмах для взрослых

Алёна поспешила развеять нехорошие слухи, заявила, что её просто спутали с актрисой, играющей в откровенных картинах. Кто-то поверил Савкиной, а кто-то решил, что девушке просто стыдно за своё прошлое, в связи с чем никаких признаний ждать не стоит.

Впрочем, Алёне, оказывается, так важно доказывать все и всем, что она готова пройти полиграф. При этом многие зрители не считают затею сестры Ольги разумной, ведь организаторы могут сделать так, чтобы детектор подтвердил слухи, даже если в них действительно нет ни капли правды.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости