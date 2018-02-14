Алёна Савкина собирается доказать, что не снималась в фильмах для взрослых

Савкина на днях появилась на проекте. Изначально девушка планировала лишь помочь беременной Рапунцель в быту, но потом влюбилась в Илью Яббарова. И тут же у неё появились проблемы: и Ольга, и её муж Дмитрий Дмитренко негативно отнеслись к выбору Алёны. Кроме того, вскоре оказалось, что чёрная полоса Савкиной на проекте только началась - стали поговаривать, что 21-летняя красотка снималась в фильмах для взрослых.Алёна поспешила развеять нехорошие слухи, заявила, что её просто спутали с актрисой, играющей в откровенных картинах. Кто-то поверил Савкиной, а кто-то решил, что девушке просто стыдно за своё прошлое, в связи с чем никаких признаний ждать не стоит.Впрочем, Алёне, оказывается, так важно доказывать все и всем, что она готова пройти полиграф. При этом многие зрители не считают затею сестры Ольги разумной, ведь организаторы могут сделать так, чтобы детектор подтвердил слухи, даже если в них действительно нет ни капли правды.