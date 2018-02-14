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Эксперт предупреждает о неизбежном информационном апокалипсисе

На конференции в Сан-Франциско эксперт по соцсетям выразил обеспокоенность по поводу развивающихся технологий машинного обучения. Авив Овадья предостерегает мир от надвигающегося тотального информационного апокалипсиса.

Эксперт предупреждает о неизбежном информационном апокалипсисе


Выпускник МТИ, Авив Овадья в настоящее время является специалистом с компьютерных технологий. Больше года назад он обнаружил разрастающуюся проблему фейковых новостей и еще тогда предупредил об этом ведущие компании информационных технологий. Его прогнозы сбылись, а сейчас он предрек человечеству наступление новой проблемы, из-за которой люди не смогут отличать факты от вымысла.

По его мнению, причиной данной проблемы станет развитие машинного обучения. Уже сейчас появляются технологии, имеющие возможность искажать реальность. Новые нейросети способны создавать ненастоящие видеоролики, подставляя лица различных людей под любой видеоряд, чем могут воспользоваться дипломатические манипуляторы.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 11:40
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