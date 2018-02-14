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Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных, выходя из душа

Певец и бодибилдер Сергей Глушко от души поздравил всех с наступающим Днем влюбленных прямо из душа.

Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных, выходя из душа


Актер, певец, бодибилдер Сергей Глушко, известный как стриптизер под псевдонимом Тарзан, опубликовал в своем аккаунте Instagram поздравительный видеоролик ко Дню святого Валентина, который снял в душе.

Начинается ролик с показа закрытой шторки душа, за которой не видно, кто там находится. Слышен шум воды и даже виден пар, якобы от горячей воды. И вдруг неожиданно шторка открывается и из-за нее сначала выглядывает, казалось бы, удивленный Сергей. Но потом он выходит из ванной полностью одетый и с букетом цветов.

Сергей с лучезарной улыбкой на лице поспешил поздравить всех с Днем влюбленных и рассказал, что «мы все приходим в этот мир не для того, чтобы создавать ядерную бомбу или машину «Тесла», а для того, чтобы любить». Глушко считает, что «это единственное что оправдывает наше существование в этом мире».

Тарзан пожелал всем любить друг друга «не за, а вопреки», послал в камеру поцелуй через букет цветов и сказал, что всех обожает.

Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных, выходя из душа


Подписчики оценили тонкий юмор, с которым был преподнесен сюрприз. Некоторые поклонницы признаются стриптизеру, что ожидали «другого выхода».

Фолловеры в комментариях под роликом благодарят Сергея за поздравление, юмор, задор и позитив, и в ответ также поздравляют его с праздником.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 01:00
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