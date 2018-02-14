Microsoft продала примерно 35 миллионов своих игровых консолей Xbox One

Экспертами аналитической организации NPD, данный показатель продаж Xbox One зарегистрирован в общем по всему миру. Причем самими разработчиками, подобные материалы не публикуются с 2014 года. Как рассказал ведущий специалист Дэниел Ахмад, примерно в два раза больше геймеров склонны отдавать свое предпочтение покупке игровой консоли – PlayStation 4. Последнее представленное устройство, приобретено 73 миллионами игроков.На основании общих показателей продаж, эксперты высказывают определенную уверенность, что американский рынок сегодня более приветствует именно Xbox One. Указывается и тираж Nintendo Switch, примерная реализация которой составила 15 миллионов консолей.