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Microsoft продала примерно 35 миллионов своих игровых консолей Xbox One

Руководством американской известной компании - Microsoft, продано игровых консолей Xbox One, в общем количестве, примерно 35 миллионов. Данные показатели получены после тщательного анализа рынка и свидетельствуют про определенное превосходство над основным конкурентом – Sony.

Экспертами аналитической организации NPD, данный показатель продаж Xbox One зарегистрирован в общем по всему миру. Причем самими разработчиками, подобные материалы не публикуются с 2014 года. Как рассказал ведущий специалист Дэниел Ахмад, примерно в два раза больше геймеров склонны отдавать свое предпочтение покупке игровой консоли – PlayStation 4. Последнее представленное устройство, приобретено 73 миллионами игроков.

Microsoft продала примерно 35 миллионов своих игровых консолей Xbox One


На основании общих показателей продаж, эксперты высказывают определенную уверенность, что американский рынок сегодня более приветствует именно Xbox One. Указывается и тираж Nintendo Switch, примерная реализация которой составила 15 миллионов консолей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:30
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