Microsoft продала примерно 35 миллионов своих игровых консолей Xbox One
Руководством американской известной компании - Microsoft, продано игровых консолей Xbox One, в общем количестве, примерно 35 миллионов. Данные показатели получены после тщательного анализа рынка и свидетельствуют про определенное превосходство над основным конкурентом – Sony.
Экспертами аналитической организации NPD, данный показатель продаж Xbox One зарегистрирован в общем по всему миру. Причем самими разработчиками, подобные материалы не публикуются с 2014 года. Как рассказал ведущий специалист Дэниел Ахмад, примерно в два раза больше геймеров склонны отдавать свое предпочтение покупке игровой консоли – PlayStation 4. Последнее представленное устройство, приобретено 73 миллионами игроков.
На основании общих показателей продаж, эксперты высказывают определенную уверенность, что американский рынок сегодня более приветствует именно Xbox One. Указывается и тираж Nintendo Switch, примерная реализация которой составила 15 миллионов консолей.
Экспертами аналитической организации NPD, данный показатель продаж Xbox One зарегистрирован в общем по всему миру. Причем самими разработчиками, подобные материалы не публикуются с 2014 года. Как рассказал ведущий специалист Дэниел Ахмад, примерно в два раза больше геймеров склонны отдавать свое предпочтение покупке игровой консоли – PlayStation 4. Последнее представленное устройство, приобретено 73 миллионами игроков.
На основании общих показателей продаж, эксперты высказывают определенную уверенность, что американский рынок сегодня более приветствует именно Xbox One. Указывается и тираж Nintendo Switch, примерная реализация которой составила 15 миллионов консолей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:30