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Марго Овсянникова хочет вернуться к Саймону Марданшину

Марго Овсянникова рассталась с Саймоном Марданшином, как кажется многим, окончательно, однако девушка до сих пор не хочет в это верить и надеется, что в будущем молодой человек всё-таки снова начнёт ей доверять, хоть и понимает, что сделать это будет непросто.

В блоге Овсянникова, на днях признавшаяся, что ей было очень сложно рассказать правду о своём прошлом, написала об улучшении морального состояния.

Марго Овсянникова хочет вернуться к Саймону Марданшину

При этом Марго не теряет оптимизм и хочет когда-нибудь встретиться с Саймоном, чтобы обсудить произошедшее.

"Мне было страшно об этом говорить, но когда сказала - стало легче. Думаю, что Саймон сильно обиделся, потому что я его обманывала. Надеюсь, когда мы встретимся и поговорим, он снова начнёт мне верить, и мы будем самой красивой парой на проекте. Главная проблема не в моём прошлом, а в том, что я его обманывала", - гласит пост блондинки.

Прежде зрители считали, что Марданшин, полностью разочаровавшийся в Овсянниковой, вернулся к Елене Хроминой, но эти слухи так и остались только слухами. Впрочем, вернуть парня бывшая пассия Романа Гриценко действительно старается, о чём девушка сама написала в социальной сети.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:10
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