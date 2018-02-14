Марго Овсянникова хочет вернуться к Саймону Марданшину

"Мне было страшно об этом говорить, но когда сказала - стало легче. Думаю, что Саймон сильно обиделся, потому что я его обманывала. Надеюсь, когда мы встретимся и поговорим, он снова начнёт мне верить, и мы будем самой красивой парой на проекте. Главная проблема не в моём прошлом, а в том, что я его обманывала", - гласит пост блондинки.

В блоге Овсянникова, на днях признавшаяся, что ей было очень сложно рассказать правду о своём прошлом, написала об улучшении морального состояния.При этом Марго не теряет оптимизм и хочет когда-нибудь встретиться с Саймоном, чтобы обсудить произошедшее.Прежде зрители считали, что Марданшин, полностью разочаровавшийся в Овсянниковой, вернулся к Елене Хроминой, но эти слухи так и остались только слухами. Впрочем, вернуть парня бывшая пассия Романа Гриценко действительно старается, о чём девушка сама написала в социальной сети.