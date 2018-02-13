Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну Тарасову с Днем рождения

Фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в личном аккаунте Instagram опубликовала совместное фото с Татьяной Тарасовой и трогательно поздравила тренера с Днем рождения.Навка написала: «Татьяна Анатольевна Тарасова!!! И этим все сказано!!! Всегда на передовой!»Чемпионка сообщила, что Тарасова и сейчас в Корее, на Олимпийских играх, как всегда, поддерживает российских спортсменов.Фигуристка рассказала, что тренер Тарасова, как никто другой, может поддержать в трудную минуту и прочувствовать, что именно нужно спортсмену в данную секунду. «И никто как она может растоптать за бесталанность и халтуру!» - добавила Навка.Она считает Тарасову не только символом фигурного катания, но и символом всего советско-российского спорта!Навка поблагодарила Тарасову теплыми словами: «Спасибо Вам за Вашу любовь к спорту, любовь к жизни, любовь ко всему, чего бы Вы не касались!»Олимпийская чемпионка пожелала тренеру здоровья, счастья, новых преодолений и, главное «сохранить ту юную девчонку, которая так сильно любит жизнь, и которая живет в ней по сегодняшний день».