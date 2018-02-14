Алёна Савкина считает, что Дмитрий Дмитренко ведёт себя не по-мужски

По словам Алёны, Дмитрий, отрицавший измены, которые, как показал полиграф, на самом деле были, поступил не по-мужски.Кроме того, Савкина напомнила, что семья Ольги приняла его, так как все считала, что он изменится, однако этого не произошло. Девушка не сомневается, что Ольга не должна быть с Дмитрием, потому что с таким человеком нельзя построить крепкую семью.При этом Алёна не понимает, как Дмитрий может ждать нормально отношения к себе, если сам постоянно обманывает будущую мать своего ребёнка.Савкиной Дмитренко кажется подлым, так как после появления кучи проблем в его жизни, которые он же сам и создал, парень не желает признавать свою вину.Алёна, напомним, строит отношения с Ильёй Яббаровым на Поляне. Ольга, в свою очередь, против такого альянса и всячески пытается отговорить сестру от романа с мужчиной, недавно напавшим на Дмитрия.Полиграф, как известно, показал, что Дмитрий очень часто изменял Ольге, и ей было весьма неприятно от этого.