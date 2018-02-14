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Boston Dynamics продемонстрировала открывающего двери робота

Давно уже прославившейся компанией Boston Dynamics, инженеры которой разрабатывают интересные проекты в области современной робототехники, создана новая очередная модель, в которую заложили возможности открывания любых дверей.

По имеющейся информации, уже проведены успешные эксперименты, в которых участвовали два абсолютно идентичных робота. На одного из них был установлен манипулятор, а самим подопытным была поставлена задача - пройти через плотно закрытую дверь. От одного из них исходило желание открыть проход, а модель, снабженная «рукой», соответственно реагировала и изящно поворачивала ручку, при этом придерживая в дверях вторую половину и пропуская попутчика вперед, чем он не замедлил воспользоваться.

Boston Dynamics продемонстрировала открывающего двери робота


Создателем Boston Dynamics произведены многочисленные интересные модели роботов, применяемые в различных сферах деятельности. Есть даже «мул», предназначенный для перевозки вещей солдат при длительных марш-бросках. Когда-то компания была собственностью поискового гиганта Google, но после, в прошлом году, выкуплена японской фирмой SoftBank.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:20
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