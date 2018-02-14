Boston Dynamics продемонстрировала открывающего двери робота

По имеющейся информации, уже проведены успешные эксперименты, в которых участвовали два абсолютно идентичных робота. На одного из них был установлен манипулятор, а самим подопытным была поставлена задача - пройти через плотно закрытую дверь. От одного из них исходило желание открыть проход, а модель, снабженная «рукой», соответственно реагировала и изящно поворачивала ручку, при этом придерживая в дверях вторую половину и пропуская попутчика вперед, чем он не замедлил воспользоваться.Создателем Boston Dynamics произведены многочисленные интересные модели роботов, применяемые в различных сферах деятельности. Есть даже «мул», предназначенный для перевозки вещей солдат при длительных марш-бросках. Когда-то компания была собственностью поискового гиганта Google, но после, в прошлом году, выкуплена японской фирмой SoftBank.