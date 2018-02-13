Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку ко Дню всех влюбленных

24–летняя российская фотомодель и телеведущая Мария Лиман опубликовала в личном аккаунте Instagram снимок, на котором запечатлена с моделью Валентиной Аведкиной, известной в мире шоу-бизнеса, как Valenti Vitel.На фото девушки расположились на белоснежной постели в сексуальном нижнем белье. Мария нарисовала на каждой ягодице Валентины помадой по сердечку и подписала свой пост так: «Завтра прекрасный день. Все влюбленные покупают подарочки. А я готовлю валентинку. На сердце Валентины». Также девушка поздравила всех с праздником.Валентина также поделилась снимком в своем аккаунте Instagram и подписала пост: «Очень творческая девочка нарисовала помадой мне на булках валентинки».Подписчики назвали девушек ангелочками. Одни предлагают нарисовать такие же сердечки на пятой точке Лиман, а другие спрашивают, будет ли Валентина рисовать их на Марии. Некоторые просят Машу познакомить с подругой.Большинство подписчиков также поздравляют девушек с наступающим праздником.