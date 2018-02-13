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Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку ко Дню всех влюбленных

Фотомодель Мария Лиман опубликовала в Instagram интригующий снимок, под которым сообщила, что готовит к прекрасному Дню святого Валентина свою валентинку. Судя по снимку праздничное поздравление получится весьма горячим.

Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку ко Дню всех влюбленных


24–летняя российская фотомодель и телеведущая Мария Лиман опубликовала в личном аккаунте Instagram снимок, на котором запечатлена с моделью Валентиной Аведкиной, известной в мире шоу-бизнеса, как Valenti Vitel.

На фото девушки расположились на белоснежной постели в сексуальном нижнем белье. Мария нарисовала на каждой ягодице Валентины помадой по сердечку и подписала свой пост так: «Завтра прекрасный день. Все влюбленные покупают подарочки. А я готовлю валентинку. На сердце Валентины». Также девушка поздравила всех с праздником.

Валентина также поделилась снимком в своем аккаунте Instagram и подписала пост: «Очень творческая девочка нарисовала помадой мне на булках валентинки».

Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку ко Дню всех влюбленных


Подписчики назвали девушек ангелочками. Одни предлагают нарисовать такие же сердечки на пятой точке Лиман, а другие спрашивают, будет ли Валентина рисовать их на Марии. Некоторые просят Машу познакомить с подругой.

Большинство подписчиков также поздравляют девушек с наступающим праздником.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:32
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