Британская новая технология позволит выявить 94% онлайн-пропаганды от ИГ

Из сообщений пресс-релиза британского МВД известно, что с помощью новейшей технологии можно обнаружить пропагандистские материалы террористов в полностью автоматическом режиме и на любых интернет - площадках. Новая технология создана с привлечением специалистов из компании ASI Data Science.Как рассказали разработчики программного обеспечения, в основу системы заложены функции комплексного анализа видео- и аудио потоков. Уже проведены этапы предварительного тестирования, которые указали на высокую эффективность технологии. Причем удается выявлять до 94% источников пропаганды террористами «Исламского государства» (запрещенного на территории РФ решением Верховного суда).Специалистами отмечено, что система работает с точность настолько высокого уровня, что не требует ручной корректировки и проверки. Все указывает на полное исключение из Сети, в скором времени, любой пропаганды ИГ во всех возможных ее проявлениях.