Кайли Дженнер прогулялась в спортивном костюме российских школьников 90-х
Фотомодель и телезвезда Кайли Дженнер поразила поклонников нарядом, в котором вышла прогуляться – не ней был надет спортивный костюм, в котором российские школьники в 90-х ходили на уроки физкультуры.
Знаменитая участница американского шоу «Семейство Кардашьян» стала выходить в свет после того, как стала мамой.
Ее выход на прогулку стал популярной новостью именно среди россиян. Дженнер вышла на улицу в спортивном костюме Adidas красного цвета, название бренда на котором написано по-русски.
Фолловеров позабавила эта деталь, потому что подобные «ошибки» встречаются на китайских подделках. Из-за этого модель и заподозрили в экономии.
Поклонники Кайли пытаются понять, настолько ли плохо финансовое положение знаменитости, что она предпочла оригиналу бюджетную одежду. Некоторые предполагают, что девушка могла совершить тайное путешествие в одну из постсоветских стран, с рынка которой и привезла веселый сувенир.
Знаменитая участница американского шоу «Семейство Кардашьян» стала выходить в свет после того, как стала мамой.
Ее выход на прогулку стал популярной новостью именно среди россиян. Дженнер вышла на улицу в спортивном костюме Adidas красного цвета, название бренда на котором написано по-русски.
Фолловеров позабавила эта деталь, потому что подобные «ошибки» встречаются на китайских подделках. Из-за этого модель и заподозрили в экономии.
Поклонники Кайли пытаются понять, настолько ли плохо финансовое положение знаменитости, что она предпочла оригиналу бюджетную одежду. Некоторые предполагают, что девушка могла совершить тайное путешествие в одну из постсоветских стран, с рынка которой и привезла веселый сувенир.