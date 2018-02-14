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Кайли Дженнер прогулялась в спортивном костюме российских школьников 90-х

Фотомодель и телезвезда Кайли Дженнер поразила поклонников нарядом, в котором вышла прогуляться – не ней был надет спортивный костюм, в котором российские школьники в 90-х ходили на уроки физкультуры.

Кайли Дженнер прогулялась в спортивном костюме российских школьников 90-х


Знаменитая участница американского шоу «Семейство Кардашьян» стала выходить в свет после того, как стала мамой.

Ее выход на прогулку стал популярной новостью именно среди россиян. Дженнер вышла на улицу в спортивном костюме Adidas красного цвета, название бренда на котором написано по-русски.

Фолловеров позабавила эта деталь, потому что подобные «ошибки» встречаются на китайских подделках. Из-за этого модель и заподозрили в экономии.

Поклонники Кайли пытаются понять, настолько ли плохо финансовое положение знаменитости, что она предпочла оригиналу бюджетную одежду. Некоторые предполагают, что девушка могла совершить тайное путешествие в одну из постсоветских стран, с рынка которой и привезла веселый сувенир.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:40
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