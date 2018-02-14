В Microsoft заявили про бесперспективность разветвления блокчейна
Официальные представители корпорации Microsoft в очередном своём обновлении блога заявили, что считают очень бесперспективным решение задач, применяя хардфорки. По их мнению, не лучшим решением является разветвление блокчейна.
Член совета директоров Microsoft Алекс Симонс является автором статьи. В ней он отметил, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, обладают довольно вескими проблемами в виде длительных и дорогостоящих транзакций. Симонс отметил, что Lighting Network имеет массу перспектив в сравнении с нынешней областью, которая занимается развитием имеющихся криптовалют.
По словам аналитиков, в своём большинстве децентрализованность глобальной уменьшается вследствие такого рода направления. Это не позволяет достичь в итоге пропускной способности, которая исчисляется многомиллионными значениями. Согласно предположениям, скорость и цена подобных транзакций в будущем будут снижаться.
Член совета директоров Microsoft Алекс Симонс является автором статьи. В ней он отметил, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, обладают довольно вескими проблемами в виде длительных и дорогостоящих транзакций. Симонс отметил, что Lighting Network имеет массу перспектив в сравнении с нынешней областью, которая занимается развитием имеющихся криптовалют.
По словам аналитиков, в своём большинстве децентрализованность глобальной уменьшается вследствие такого рода направления. Это не позволяет достичь в итоге пропускной способности, которая исчисляется многомиллионными значениями. Согласно предположениям, скорость и цена подобных транзакций в будущем будут снижаться.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:30