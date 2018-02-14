В Microsoft заявили про бесперспективность разветвления блокчейна

Член совета директоров Microsoft Алекс Симонс является автором статьи. В ней он отметил, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, обладают довольно вескими проблемами в виде длительных и дорогостоящих транзакций. Симонс отметил, что Lighting Network имеет массу перспектив в сравнении с нынешней областью, которая занимается развитием имеющихся криптовалют.По словам аналитиков, в своём большинстве децентрализованность глобальной уменьшается вследствие такого рода направления. Это не позволяет достичь в итоге пропускной способности, которая исчисляется многомиллионными значениями. Согласно предположениям, скорость и цена подобных транзакций в будущем будут снижаться.