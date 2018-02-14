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В Microsoft заявили про бесперспективность разветвления блокчейна

Официальные представители корпорации Microsoft в очередном своём обновлении блога заявили, что считают очень бесперспективным решение задач, применяя хардфорки. По их мнению, не лучшим решением является разветвление блокчейна.

В Microsoft заявили про бесперспективность разветвления блокчейна


Член совета директоров Microsoft Алекс Симонс является автором статьи. В ней он отметил, что биткоин, как и многие другие криптовалюты, обладают довольно вескими проблемами в виде длительных и дорогостоящих транзакций. Симонс отметил, что Lighting Network имеет массу перспектив в сравнении с нынешней областью, которая занимается развитием имеющихся криптовалют.

По словам аналитиков, в своём большинстве децентрализованность глобальной уменьшается вследствие такого рода направления. Это не позволяет достичь в итоге пропускной способности, которая исчисляется многомиллионными значениями. Согласно предположениям, скорость и цена подобных транзакций в будущем будут снижаться.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:30
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