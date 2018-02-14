В TechCrunch рассказали о предстоящей конференции Mobile World Congress 2018

В рамках Mobile World Congress 2018 компания Google поведает о своих наработках в области своего голосового помощника. Наконец-то официально публике представят новый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845, который должен появиться в аппаратной основе некоторых свежих смартфонов.Финский производитель смартфонов должен продемонстрировать свое новее устройство Nokia 9. Что касается LG, то, скорее всего, представители этой компании будут вести разговор о собственной модельной линейке G, а также об улучшенной версии флагмана V30. Конечно же, как и обещалось ранее, Samsung представит свои новые смартфоны Galaxy S9 и S9+.