АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

В TechCrunch рассказали о предстоящей конференции Mobile World Congress 2018

Издание TechCrunch опубликовало статью редактора Брайена Хитера, в которой было указано, чего миру ожидать от будущей международной выставки Mobile World Congress 2018. Так, по мнению автора, основной темой для обсуждения будет технология сотовой связи 5G. Ожидается, что в этот раз производители начнут представлять свои наработки в этой области.

В TechCrunch рассказали о предстоящей конференции Mobile World Congress 2018


В рамках Mobile World Congress 2018 компания Google поведает о своих наработках в области своего голосового помощника. Наконец-то официально публике представят новый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845, который должен появиться в аппаратной основе некоторых свежих смартфонов.

Финский производитель смартфонов должен продемонстрировать свое новее устройство Nokia 9. Что касается LG, то, скорее всего, представители этой компании будут вести разговор о собственной модельной линейке G, а также об улучшенной версии флагмана V30. Конечно же, как и обещалось ранее, Samsung представит свои новые смартфоны Galaxy S9 и S9+.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости