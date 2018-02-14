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Милонов предложил нюхать людей в поисках геев

Милонов предложил нюхать людей в поисках геев.

Милонов предложил нюхать людей в поисках геев


Известный своими радикальными высказываниями депутат Государственной Думы выдвинул новую идею, он предлагает разработать спецкритерии, по которым можно будет определить гомосексуалиста.

В своем заявлении на одном из российских телеканалов народный избранник рассказал о своем видении таких признаков. Следует сказать, что Милонов в этом не оригинален, совсем недавно подобную систему вычислений предложили в Малайзии. Именно опыт этой страны вдохновил российского нардепа на продолжение борьбы за нравственность.

Напомним, малазийские журналисты посчитали, что к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации можно отнести людей, предпочитающих брендовую одежду и носящих ухоженную бороду. Включение бороды в критерии расчетов ориентации Милонов по вполне понятным причинам отверг. Депутат назвал себя охотником на демонов и почему-то посчитал, что одним из признаков вышеназванной группы людей должен быть запах серы.

Ранее Виталий Милонов уже поднимал тему распознания ЛГБТ. Теперь эта тема получила продолжение.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 09:15
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