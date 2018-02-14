Милонов предложил нюхать людей в поисках геев
Милонов предложил нюхать людей в поисках геев.
Известный своими радикальными высказываниями депутат Государственной Думы выдвинул новую идею, он предлагает разработать спецкритерии, по которым можно будет определить гомосексуалиста.
В своем заявлении на одном из российских телеканалов народный избранник рассказал о своем видении таких признаков. Следует сказать, что Милонов в этом не оригинален, совсем недавно подобную систему вычислений предложили в Малайзии. Именно опыт этой страны вдохновил российского нардепа на продолжение борьбы за нравственность.
Напомним, малазийские журналисты посчитали, что к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации можно отнести людей, предпочитающих брендовую одежду и носящих ухоженную бороду. Включение бороды в критерии расчетов ориентации Милонов по вполне понятным причинам отверг. Депутат назвал себя охотником на демонов и почему-то посчитал, что одним из признаков вышеназванной группы людей должен быть запах серы.
Ранее Виталий Милонов уже поднимал тему распознания ЛГБТ. Теперь эта тема получила продолжение.
Известный своими радикальными высказываниями депутат Государственной Думы выдвинул новую идею, он предлагает разработать спецкритерии, по которым можно будет определить гомосексуалиста.
В своем заявлении на одном из российских телеканалов народный избранник рассказал о своем видении таких признаков. Следует сказать, что Милонов в этом не оригинален, совсем недавно подобную систему вычислений предложили в Малайзии. Именно опыт этой страны вдохновил российского нардепа на продолжение борьбы за нравственность.
Напомним, малазийские журналисты посчитали, что к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации можно отнести людей, предпочитающих брендовую одежду и носящих ухоженную бороду. Включение бороды в критерии расчетов ориентации Милонов по вполне понятным причинам отверг. Депутат назвал себя охотником на демонов и почему-то посчитал, что одним из признаков вышеназванной группы людей должен быть запах серы.
Ранее Виталий Милонов уже поднимал тему распознания ЛГБТ. Теперь эта тема получила продолжение.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 09:15