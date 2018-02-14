АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Ники Хилтон поделилась первым снимком маленькой дочки

Тридцатичетырёхлетняя Ники Хилтон, являющаяся американской моделью, актрисой и бизнесвумен, в первый раз продемонстрировала свою маленькую дочь Теодору. Артистка поделилась снимком малышки, которой всего семь недель.

Ники Хилтон поделилась первым снимком маленькой дочки


Хилтон позировала для данного кадра с дочкой на руках. Артистка была одета в узкую юбку-карандаш и эффектный полосатый топ. Эта публикация была сделана перед тем, как знаменитость отправилась на показ Oscar De La Rente, который проходил на нью-йоркской неделе моды.

О беременности Хилтон стало известно в июле прошедшего года. Ранее уже сообщалось, что малышка Теодора появилась на свет немного раньше срока. Ники назвала дочку Теодорой, в честь своей бабушки, которая умерла в 2004 году. В июле 2015 года знаменитость вышла замуж за наследника империи Ротшильдов — Джеймсом. Через год Ники родила своего первенца – Лили-Грэйс Викторию.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости