Ники Хилтон поделилась первым снимком маленькой дочки

Хилтон позировала для данного кадра с дочкой на руках. Артистка была одета в узкую юбку-карандаш и эффектный полосатый топ. Эта публикация была сделана перед тем, как знаменитость отправилась на показ Oscar De La Rente, который проходил на нью-йоркской неделе моды.О беременности Хилтон стало известно в июле прошедшего года. Ранее уже сообщалось, что малышка Теодора появилась на свет немного раньше срока. Ники назвала дочку Теодорой, в честь своей бабушки, которая умерла в 2004 году. В июле 2015 года знаменитость вышла замуж за наследника империи Ротшильдов — Джеймсом. Через год Ники родила своего первенца – Лили-Грэйс Викторию.