Анджелина Джоли уходит из киноиндустрии в политику

Когда поклонники Анджелины Джоли узнали, что она возможно оставит карьеру актрисы ради политической деятельности, они были в шоке. Многих такая новость разочаровала.В австралийском журнале «New Idea» опубликована статья, в которой сообщается о том, что актриса Анджелина Джоли готовится съемки в кино полностью заменить работой в политике.Согласно предварительным данным, знаменитость из Лос-Анджелеса переедет жить в Лондон, чтобы занять должность советника по делам беженцев в британском правительстве.Как сообщили журналисты, возможное решение Анджелины Джоли оставить Голливуд является частично следствием ее неприятного развода с Брэдом Питтом.Сообщается, что Джоли не может больше работать в киноиндустрии, потому что там ей приходится видеть своего бывшего супруга.