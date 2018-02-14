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Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Российские школьники по фотографии открыли новый остров в Арктике.

Российские школьники открыли новый остров в Арктике


В наше время географические открытия редкость, и казалось бы, дела давно минувших дней. Но это не так, на планете все еще можно обнаружить новые земли. И под силу это оказалось даже детям, российским географам-энтузиастам.

Школьники Артем Макаренко и Валерия Саенко нашли возле архипелага Новая Земля новое островное образование, которое осталось после подтаявшего ледника.

Ледник Вилькицкий-Южный обнажил слои грунта, ранее покрытые льдом. Подростки прибыли в Самару с молодежной межрегиональной проектной группой, сотрудничающей с Роскосмосом. В городе проводились всероссийские юношеские чтения имени Королева, именно там и было сделано новое географическое открытие. Тщательно исследовав фотоснимок, сделанный с российских и зарубежных космических зондов, дети обнаружили новообразованный остров.

Русским географическим обществом уже получены документы, вскоре новый географический объект будет зарегистрирован с соблюдением всей надлежащей процедуры.
Наука
Добавил: tidings Сегодня, 09:55
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