Российские школьники открыли новый остров в Арктике

В наше время географические открытия редкость, и казалось бы, дела давно минувших дней. Но это не так, на планете все еще можно обнаружить новые земли. И под силу это оказалось даже детям, российским географам-энтузиастам.Школьники Артем Макаренко и Валерия Саенко нашли возле архипелага Новая Земля новое островное образование, которое осталось после подтаявшего ледника.Ледник Вилькицкий-Южный обнажил слои грунта, ранее покрытые льдом. Подростки прибыли в Самару с молодежной межрегиональной проектной группой, сотрудничающей с Роскосмосом. В городе проводились всероссийские юношеские чтения имени Королева, именно там и было сделано новое географическое открытие. Тщательно исследовав фотоснимок, сделанный с российских и зарубежных космических зондов, дети обнаружили новообразованный остров.Русским географическим обществом уже получены документы, вскоре новый географический объект будет зарегистрирован с соблюдением всей надлежащей процедуры.