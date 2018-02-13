Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса открылось временное бюро регистрации браков

Парам, которые желают пожениться в Лас-Вегасе, предоставили возможность получать разрешение на брак у багажной ленты в аэропорту.Ко Дню святого Валентина в аэропорту Мак-Карран открылось временное бюро регистрации браков. Работать оно будет около багажной ленты.Правда, поучаствовать в брачной церемонии, не покидая аэропорт, у влюбленных все равно не получится. Чтобы не создавать очереди, руководство воздушной гавани отказалось от их проведения.В бюро уже были выданы первые разрешения на брак. Гектор Кастанеда, житель Техаса, рассказал: «Мы просто шли, хотели найти такси и нам по пути попалась вывеска. Бюро сэкономило нам уйму времени, которое теперь мы сможем потратить на поход в казино».В Лас-Вегасе за год выдается в среднем примерно 80 тысяч разрешений на брак.