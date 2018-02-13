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Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса открылось временное бюро регистрации браков

В аэропорту Лас-Вегаса открыли бюро для регистрации браков – такое нововведение временное, его организовали ко Дню святого Валентина.
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса открылось временное бюро регистрации браков


Парам, которые желают пожениться в Лас-Вегасе, предоставили возможность получать разрешение на брак у багажной ленты в аэропорту.

Ко Дню святого Валентина в аэропорту Мак-Карран открылось временное бюро регистрации браков. Работать оно будет около багажной ленты.

Правда, поучаствовать в брачной церемонии, не покидая аэропорт, у влюбленных все равно не получится. Чтобы не создавать очереди, руководство воздушной гавани отказалось от их проведения.

В бюро уже были выданы первые разрешения на брак. Гектор Кастанеда, житель Техаса, рассказал: «Мы просто шли, хотели найти такси и нам по пути попалась вывеска. Бюро сэкономило нам уйму времени, которое теперь мы сможем потратить на поход в казино».

В Лас-Вегасе за год выдается в среднем примерно 80 тысяч разрешений на брак.
В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:58
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