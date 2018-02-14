АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

Ученые: К самоиронии склонны уверенные и счастливые люди

Ученые во время исследования установили, что самоирония является связанной с общим психологическим благополучием. Часто шутки в сторону самого себя показывают больший уровень счастья, уверенности в себе.

Ученые: К самоиронии склонны уверенные и счастливые люди


Ученые Университета Гранады, а также CIMCYC захотели исследовать разные типы юмора, для определения, связана ли комедийная человеческая сторона, с тем, как он может справляться с гневом. Данное исследование оценили 1 068 взрослых испанских граждан в возрасте 18 – 65 лет непосредственно в 5-ти разных проектах. Самым определяющим результатом стало признание, что использование самоиронии имеет не всегда негативные коннотации.

Самоирония позволяет человеку преодолевать неприятные ситуации, при этом помогая им отыскивать при любых обстоятельствах положительное. Хотя самоуничижительный юмор имеет свои преимущества, исследователи отмечают, что это может в итоге свидетельствовать касательно подавленного гнева.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-Benz до премьеры в Женеве представил
BMW M5 стал самым быстрым седаном текущего года
Пользователи сетей были в восторге от совместного
Российский смартфон Pixelphone M1 появился в
Юлия Ковальчук опубликовала снимок, на котором
Subaru в Женеву привезет преемника универсала
Galaxy Note 9 не получит сканер отпечатков
На Geekbench сравнили флагманы Galaxy S9 и S9+
Народ и армия остаются едиными: Налажено
Названы авто, которые продают с прибылью после
17 февраля SpaceX запустит два тестовых
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в Инстаграме
Британский " путешественник из будущего" успешно
Зрительница считает, что Ольга Бузова никогда не
Презентован кроссовер BMW X4 новой генерации
В Украине продают спорткар на базе ВАЗ-2101 за 3
Полузащитник «Халл Сити» вынужден завершить
Алла Пугачева была шокирована внешним видом
В Таиланде российский турист прострелил себе ногу
Ольга Бузова презентовала долгожданный клип «WiFi»
Volkswagen рассказал про новинки для рынка России
Елена Летучая попросила подписчиков не скрывать
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
Ким Кардашьян обнародовала эротическое фото в
Найден простой способ всегда оставаться стройным
Mercedes отзовет 1,5 тыс. авто в России из-за
Ученые NASA обеспокоены посланиями от гуманоидов
Алла Пугачева трогательно поздравила с днем
Одинадцать миллионов рублей Сбербанка везли под
Джессика Альба через шесть недель после рождения
Просмотреть все новости