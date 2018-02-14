Ученые: К самоиронии склонны уверенные и счастливые люди

Ученые Университета Гранады, а также CIMCYC захотели исследовать разные типы юмора, для определения, связана ли комедийная человеческая сторона, с тем, как он может справляться с гневом. Данное исследование оценили 1 068 взрослых испанских граждан в возрасте 18 – 65 лет непосредственно в 5-ти разных проектах. Самым определяющим результатом стало признание, что использование самоиронии имеет не всегда негативные коннотации.Самоирония позволяет человеку преодолевать неприятные ситуации, при этом помогая им отыскивать при любых обстоятельствах положительное. Хотя самоуничижительный юмор имеет свои преимущества, исследователи отмечают, что это может в итоге свидетельствовать касательно подавленного гнева.